25-летний сын принцессы Монако женится на маркетологе из Вьетнама

В Сети обсуждают помолвку двенадцатого в очереди наследника престола Монако — сына принцессы Стефании и внука легендарной Грейс Келли, Луи Дюкрюэ. Молодой человек решил попросить руки своей давней возлюбленной и ровесницы Мари Шевалье во время их совместного путешествия по родному для девушки Вьетнаму.

О радостном событии влюбленные сообщили в своих микроблогах, опубликовав снимки самого момента предложения. «Позвольте представить будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «Да!» и сделала меня счастливейшим мужчиной», — заявил Луи.