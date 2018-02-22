25-летний сын принцессы Монако женится на маркетологе из Вьетнама
В Сети обсуждают помолвку двенадцатого в очереди наследника престола Монако — сына принцессы Стефании и внука легендарной Грейс Келли, Луи Дюкрюэ. Молодой человек решил попросить руки своей давней возлюбленной и ровесницы Мари Шевалье во время их совместного путешествия по родному для девушки Вьетнаму.
О радостном событии влюбленные сообщили в своих микроблогах, опубликовав снимки самого момента предложения. «Позвольте представить будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «Да!» и сделала меня счастливейшим мужчиной», — заявил Луи.
Луи и Мари познакомились во время учебы в Вест-Каролинском университете в США. Племянник князя Альбера II изучал там спортивный менеджмент (он мечтает о карьере в футболе), а его избранница стала маркетологом. Пока неизвестно, когда пройдет свадьба пары — мы будем держать руку на пульсе событий.
Фото: Instagram