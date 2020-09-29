passion.ru

Сын миллиардера Мишеля Литвака и актрисы Светланы Меткиной женился на модели

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Александр Литвак и Сана Лакоба

Фото: Instagram Саны Лакобы

24-летний сын бельгийского миллиардера российского происхождения Мишеля Литвака и актрисы Светланы Меткиной женился на 23-летней модели Сане Лакобе.

Радостную новость в своем Instagram сообщила Светлана Меткина. «Любимые мои, поздравляю вас с бракосочетанием!!!! Любви, счастья, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни», — подписала актриса кадр с молодоженами.

Александр Литвак и Сана Лакоба

Фото: Instagram Светланы Меткиной

Судя по снимкам, невеста выбрала для бракосочетания асимметричное белоснежное платье с открытым плечом, лаконичные украшения и ествественную укладку. Жених был одет в классический черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Отметим, что предложение руки и сердца Сане Лакобе Александр Литвак сделал в декабре 2019 года. Свадьбу планировали отпраздновать через несколько месяцев, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Сана Лакоба, Александр и Полина Литвак с родетелями Мишелем Литваком и Светланой Меткиной

Фото: Instagram Светланы Меткиной

Александр Литвак — наследник владельца корпорации OTЭKO и голливудской компании Bold Films. Сана Лакоба также родилась в обеспеченной семье. Она работает моделью, участвовала в показах Ульяны Сергеенко и своей сестры — модельера Расиды, основавшей известный бренд Rasario.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!