Сын миллиардера Мишеля Литвака и актрисы Светланы Меткиной женился на модели

Судя по снимкам, невеста выбрала для бракосочетания асимметричное белоснежное платье с открытым плечом, лаконичные украшения и ествественную укладку. Жених был одет в классический черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Отметим, что предложение руки и сердца Сане Лакобе Александр Литвак сделал в декабре 2019 года. Свадьбу планировали отпраздновать через несколько месяцев, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.