Сын миллиардера Мишеля Литвака и актрисы Светланы Меткиной женился на модели
Фото: Instagram Саны Лакобы
Радостную новость в своем Instagram сообщила Светлана Меткина. «Любимые мои, поздравляю вас с бракосочетанием!!!! Любви, счастья, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни», — подписала актриса кадр с молодоженами.
Фото: Instagram Светланы Меткиной
Судя по снимкам, невеста выбрала для бракосочетания асимметричное белоснежное платье с открытым плечом, лаконичные украшения и ествественную укладку. Жених был одет в классический черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук.
Отметим, что предложение руки и сердца Сане Лакобе Александр Литвак сделал в декабре 2019 года. Свадьбу планировали отпраздновать через несколько месяцев, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram Светланы Меткиной
Александр Литвак — наследник владельца корпорации OTЭKO и голливудской компании Bold Films. Сана Лакоба также родилась в обеспеченной семье. Она работает моделью, участвовала в показах Ульяны Сергеенко и своей сестры — модельера Расиды, основавшей известный бренд Rasario.
Фото и видео: Instagram
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