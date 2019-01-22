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Сын Федора и Светланы Бондарчук разводится с женой спустя 6 лет брака

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Сергей и Тата Бондарчук с дочками

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По сообщениям СМИ, 27-летний Сергей Бондарчук и 29-летняя Тата Бондарчук подали документы на развод.

Первенец Федора и Светланы Бондарчук Сергей женился на дочери президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили Татиане в 2012 году. Тогда казалось, что молодая пара безумно влюблена, и им предсказывали долгие годы крепкого брака.

Но в последнее время Тата все чаще публиковала фото в гордом одиночестве или с дочками — девушка родила мужу двух, погодок: Маргариту, сейчас ей 6 лет, и Веру, которой 5 лет. А Сергея, в свою очередь, постоянно видят в клубах и барах его друга Алексея Киселева — также без супруги.

Выяснилось, что Сергей и Тата все-таки решили расстаться и уже подали документы на развод. Об этом сообщил портал Super.ru. Кстати, Новый год и Рождество чета отпраздновала по отдельности. Оба семейства пока никак не комментируют печальные новости.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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