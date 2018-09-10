Сын экс-президента Франции Томас Олланд сыграл пышную свадьбу

В семье бывшего президента Франции радость: женился старший сын. 33-летний юрист Томас Олланд взял в жены журналистку Эмили Бруссоулу. Пышную свадьбу, в ходе которой невеста сменила два наряда, сыграли в Мессаке.

Влюбленные решили узаконить свои отношения спустя два года после начала романа.