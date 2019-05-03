Сыгравший Чубакку актер Питер Мейхью умер в возрасте 74 лет

В 1999 году 55-летний Мейхью женился на Энджи Люкер. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013-м актеру сделали операцию на коленях, после чего он вынужден был передвигаться с тростью, а позже – на специальной электротележке. В 2015 году актер попал в больницу с тяжелым воспалением легких.