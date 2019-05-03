Сыгравший Чубакку актер Питер Мейхью умер в возрасте 74 лет

В США в возрасте 74 лет ушел из жизни звезда «Звездных войн» Питер Мэйхью, сыгравший Чубакку. О том, что его не стало 30 апреля в Twitter сообщили родные актера. Они рассказали, что Питер скончался дома в Техасе в окружении близких людей.
Фото: Twitter
Карьера Мейхью в кино началась в 1977 году в фильме «Синдбад и глаз тигра». До этого будущий актер, чей рост составлял 2,21 метра, работал служащим в больнице. Следующая роль Питера Мэйхью принесла ему всемирную известность: он сыграл в пяти частях эпопеи «Звездные воины» героя с внешностью собаки – Чубакку. Всего актер снялся в 36 фильмах.
В 1999 году 55-летний Мейхью женился на Энджи Люкер. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013-м актеру сделали операцию на коленях, после чего он вынужден был передвигаться с тростью, а позже – на специальной электротележке. В 2015 году актер попал в больницу с тяжелым воспалением легких.
А вам нравится сага «Звездные войны»?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Lisa O'Connor, Paul Fenton/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight, Nine News Australia
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