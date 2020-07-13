Сыгравшая свадьбу с 20-летним пасынком россиянка о критике: «Меня абсолютно не волнует все это»
Фото: Instagram Марины Балмашевой
В минувшие выходные СМИ обсуждали необычную свадьбу — беременная от своего 20-летнего пасынка блогер Марина Балмашева расписалась с ним в ЗАГСе. Новоиспеченный муж Марины Владимир — сын ее бывшего супруга от предыдущей жены, и это не дает покоя критикам. Впрочем, будущая мама относится к вызванной событием шумихе спокойно.
Фото: Instagram Марины Балмашевой
Друзья и подписчики Марины уверены: их пара вполне гармонична, ведь она вполне выглядит ровесницей Владимира.
Cвадьба влюбленных прошла скромно: невеста была в нежно-фиолетовом платье, которое она вскоре поменяла на более удобную одежду — растущий животик требовал более свободного кроя, жених был в классическом костюме.
Ажурные кольца из белого и желтого золота с вкраплениями бриллиантов Марина и Владимир сделали на заказ, но пока свое носит только супруг — беременная женщина жалуется на отеки и ждет времени, когда сможет забыть о них и наслаждаться дорогим ее сердцу украшением.
Фото и видео: Instagram/@marina_balmasheva
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