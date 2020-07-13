Сыгравшая свадьбу с 20-летним пасынком россиянка о критике: «Меня абсолютно не волнует все это»

Cвадьба влюбленных прошла скромно: невеста была в нежно-фиолетовом платье, которое она вскоре поменяла на более удобную одежду — растущий животик требовал более свободного кроя, жених был в классическом костюме.

Ажурные кольца из белого и желтого золота с вкраплениями бриллиантов Марина и Владимир сделали на заказ, но пока свое носит только супруг — беременная женщина жалуется на отеки и ждет времени, когда сможет забыть о них и наслаждаться дорогим ее сердцу украшением.