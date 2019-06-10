Свежие выпуски ведущих деловых газет с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова перепродают за бешеные деньги

10 июня издания «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК» впервые в истории вышли с одинаковыми обложками «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом.
Как сообщают СМИ, россияне массово раскупают свежие номера ведущих деловых газет. Более того, чересчур предприимчивые покупатели перепродают уникальные выпуски за бешеные деньги.
Напомним, 6 июня в центре Москвы был задержан специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Вечером 8 июня в Никулинском суде г. Москвы состоялось заседание по избранию Ивану Голунову меры пресечения. Представители обвинения просили суд арестовать журналиста на два месяца, объяснив это тем, что ему предъявлено обвинение по особо тяжкой статье. Защита ходатайствовала об заключении Ивана Голунова под домашний арест. В итоге решением суда журналист был отправлен под домашний арест сроком на два месяца.
В День России, 12 июня, в Москве пройдет марш за свободу Ивана Голунова, сообщает «Медуза».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Facebook, Instagram
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