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Светлана Зейналова крестила младшую дочь

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Светлана Зейналова

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41-летняя Светлана Зейналова решила окрестить 5-месячную дочь Веронику.

Телеведущая Светлана Зейналова не теряла времени даром в длинные выходные — она попросила свою давнюю подругу Анастасию стать крестной мамой для младшей дочки Вероники. В своем Instagram Светлана рассказала, как прошло таинство.

«Крестили под именем Вероника. Есть такая святая, покровительница фотографов. Это не случайно, имеется красивая и древняя история про Веронику и Христа, который нес свой крест на Голгофу, а она протянула ему платок, утереть лицо. И он вытер лицо, вернул девушке, а на нем отпечатался его лик. Поэтому и фотографы, короче. Это, конечно, притча) и все такое. Но в ней много смысла для меня. Потому что протянуть платок тому, кто в немилости, и знать, что можешь за это поплатиться , может даже и жизнью, — это поступок! Это смелость, решительность и большое сердце. Хочу надеяться, что Вероня моя такой вырастет. Вот наша крестная именно такой человек. И когда я даю «косяка» или проявляю слабость, я всегда представляю себя Настей и собираюсь в кулак, чтобы идти дальше», — призналась Зейналова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у ведущей шоу «Доброе утро» подрастает также старшая «особенная» дочь Саша от первого брака. Сейчас Светлана живет с новым возлюбленным по имени Дмитрий, который не только души не чает в своей родной дочке Веронике, но и в маленькой Саше.

Фото и видео: Instagram

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