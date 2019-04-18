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Светлана Лобода не появится в эфире нового финала шоу «Голос. Дети»

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Светлана Лобода пропустит новый финал «Голоса»

Фото: Instagram
24 мая она будет петь за границей.

Новый финал проекта «Голос. Дети» выйдет в эфир Первого канала 24 мая. Начало трансляции в 21.30. Наставница Микеллы Абрамовой – Светлана Лобода – пропустит эфир. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы, в это время Лобода будет петь в Казахстане на стадионе Almaty Arena.

«Светлана на гастролях, она вернется только 25 мая. Предварительные съемки не проходили», - пояснила представитель артистки.

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#пулядура🔫 19.04

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Мать Микеллы Абрамовой – певица Алсу - несколько дней отметила, что дочь сама будет принимать решение об участие в новом финале. Она также сказала: «Детей втянули в какую-то игру. Но все должно кончится хорошо».

Напомним, что 26 апреля Микелла Абрамова стала победителем шестого сезона шоу по итогам зрительского голосования. Она оторвалась от соперников со значительным перевесом. После объявления результатов и возмущения общественности Первый канал инициировал проверку хода голосования на факт обнаружения или опровержения возможности влияния на ход голосования. Вскоре накрутку обнаружили, и итоги финала аннулировали.

Ведущий Дмитрий Нагиев не раскрыл детали сегодняшнего эфира. Известно лишь, что участвовать в нем пригласили всех девятерых финалистов.

Все о шестом сезоне шоу «Голос. Дети» читайте здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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