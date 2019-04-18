Светлана Лобода не появится в эфире нового финала шоу «Голос. Дети»

Новый финал проекта «Голос. Дети» выйдет в эфир Первого канала 24 мая. Начало трансляции в 21.30. Наставница Микеллы Абрамовой – Светлана Лобода – пропустит эфир. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы, в это время Лобода будет петь в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
«Светлана на гастролях, она вернется только 25 мая. Предварительные съемки не проходили», - пояснила представитель артистки.
Мать Микеллы Абрамовой – певица Алсу - несколько дней отметила, что дочь сама будет принимать решение об участие в новом финале. Она также сказала: «Детей втянули в какую-то игру. Но все должно кончится хорошо».
Напомним, что 26 апреля Микелла Абрамова стала победителем шестого сезона шоу по итогам зрительского голосования. Она оторвалась от соперников со значительным перевесом. После объявления результатов и возмущения общественности Первый канал инициировал проверку хода голосования на факт обнаружения или опровержения возможности влияния на ход голосования. Вскоре накрутку обнаружили, и итоги финала аннулировали.
Ведущий Дмитрий Нагиев не раскрыл детали сегодняшнего эфира. Известно лишь, что участвовать в нем пригласили всех девятерых финалистов.
Все о шестом сезоне шоу «Голос. Дети» читайте здесь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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