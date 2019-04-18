Светлана Лобода не появится в эфире нового финала шоу «Голос. Дети»

Новый финал проекта «Голос. Дети» выйдет в эфир Первого канала 24 мая. Начало трансляции в 21.30. Наставница Микеллы Абрамовой – Светлана Лобода – пропустит эфир. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы, в это время Лобода будет петь в Казахстане на стадионе Almaty Arena.

«Светлана на гастролях, она вернется только 25 мая. Предварительные съемки не проходили», - пояснила представитель артистки.