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Светлана Лобода и Алла Пугачева выбрали своих победителей шоу «Голос.Дети» 

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я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Кадр из программы
В Сети появились кадры со встречи юных артистов с Примадонной отечественной эстрады.

Финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» вызвал бурный резонанс — по мнению пользователей Сети, 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова несправедливо получила победу в проекте, оставив за бортом более талантливых участников. Такой исход финала немало удивил наставницу победительницы, певицу Светлану Лободу. Поэтому артистка, для которой шестой сезон этого шоу стал первым и, по всей видимости, последним, вместе с Аллой Пугачевой приняла решение выбрать своих победителей.

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались фотографии и видеозапись со встречи, организованной певицей в одном из элитных подмосковных ресторанов. Суперфиналист из команды Валерия Меладзе Ержан Максим, финалисты Нино Чеснер и Роберт Багратян и Анастасия Иванова, которая не прошла дополнительный отборочный этап, получили премию Аллы Пугачевой «Звезда Аллы» — золотые кулоны, выполненные в форме буквы А. Telegram-канал «Только никому» также поделился эксклюзивным видео со встречи.

Скриншот из Telegram-канала "Только никому"

Фото: Telegram-канал "Только никому"

Как пишет «Комсомольская правда», встреча с юными талантами и их родителями длилась несколько часов. Алла Борисовна поделилась с ребятами историями из своей жизни, раскрыла несколько профессиональных секретов, а также дала персональное напутствие каждому маленькому артисту. «Обниматься не будем, мы теперь коллеги», — сказала Примадонна на прощание.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru, Instagram, кадры из программы

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

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