Светлана Бондарчук возглавит Высшую школу дизайна РГУТиС: «Хочется по-настоящему погрузить студентов в мир моды»

«В Высшей школе дизайна учатся талантливые молодые люди, но им не хватает современного взгляда, насмотренности. Мне хочется по-настоящему погрузить студентов в мир моды. Я много лет дружу и работаю с ведущими дизайнерами России, у меня есть возможность организовывать практики, приглашать мастеров читать лекции, вести семинары. За годы существования факультета было выпущено огромное количество студентов, а ярко звучат все-таки только единицы. И в этом сейчас основная цель - дать голос талантливым выпускникам, помочь им устроиться в лучшие дома моды России и за рубежом. Проще говоря, погрузить их в реальность индустрии и сделать так, чтобы они стали ее частью. Иначе они будут прекрасно писать картины, работать с гипсом и даже накалывать платья, но все это так и останется в стенах университета. Я уже предварительно переговорила с нашими дизайнерами - Сашей Тереховым, Андреем Артемовым. Они выразили огромное желание работать, помогать, делиться знаниями и участвовать в жизни факультета. Они помнят, чего им самим не хватало в годы студенчества, а значит сегодня смогут помочь с решением действительно насущных проблем», — прокомментировала Главный редактор HELLO!