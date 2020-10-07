Свекровь украла прах внука у невестки, чтобы сделать из него ожерелье
Фото: Reddit
По словам пользователя, ее шестилетний сын по имени Том умер из-за проблем с сердцем около четырех месяцев назад. Несмотря на то, что родственники со стороны мужа помогали женщине заботиться о больном ребенке, они никогда не подменяли ее в больнице, чтобы мать могла отдохнуть дома. Кроме того, они не разрешали своим детям общаться с Томом, а когда мальчик умер, без разрешения забрали его вещи. Семья мужа хотела похоронить ребенка, однако мать погибшего настояла на кремации. После обряда она поставила урну с прахом сына в своей спальне. К ней в гости часто начала ходить свекровь, которая раньше обходила дом невестки.
Пожилая родственница заверила мать, что вся семья очень любила Тома. Она объяснила, что родственники хотят себе ожерелья с его прахом. Автор поста была возмущена и заявила, что это недопустимо.
Через неделю после разговора женщина, потерявшая сына, отправилась в поездку вместе с близкими, а по возвращению не нашла урны. Выяснилось, что в ее отсутствии муж позволил свекрови сделать бусы с прахом внука для себя, нее, него и его брата. Он объяснил поступок тем, что его близкие заботились о ребенке и поэтому заслуживают частичку памяти о Томе. Шокированная женщина собрала вещи и уехала к родителям. Где находится урна с оставшимся прахом, она не знает. В комментариях пользователи предложили убитой горем матери подать на родственников в суд и обвинить их в осквернении останков.
Фото: Pixabay.com, Reddit Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!