Свекровь украла прах внука у невестки, чтобы сделать из него ожерелье

Пожилая родственница заверила мать, что вся семья очень любила Тома. Она объяснила, что родственники хотят себе ожерелья с его прахом. Автор поста была возмущена и заявила, что это недопустимо.

Через неделю после разговора женщина, потерявшая сына, отправилась в поездку вместе с близкими, а по возвращению не нашла урны. Выяснилось, что в ее отсутствии муж позволил свекрови сделать бусы с прахом внука для себя, нее, него и его брата. Он объяснил поступок тем, что его близкие заботились о ребенке и поэтому заслуживают частичку памяти о Томе. Шокированная женщина собрала вещи и уехала к родителям. Где находится урна с оставшимся прахом, она не знает. В комментариях пользователи предложили убитой горем матери подать на родственников в суд и обвинить их в осквернении останков.