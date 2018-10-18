Супруга принца Эрнста Ганноверского Екатерина Малышева снова беременна всего через полгода после рождения первенца

В семье дизайнера российского происхождения Екатерины Малышевой и немецкого принца Эрнста Августа Ганноверского ожидается пополнение. Об этом сообщили представители пары после появления в Сети снимков с недавней свадьбы британской принцессы Евгений, куда были приглашены Эрнст и Екатерина. Дело в том, что наряд девушки не смог скрыть ее округлившийся живот.

Второй ребенок четы появится на свет уже весной 2019 года. Известен и пол будущего малыша — у Екатерины и Эрнста родится мальчик.