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Супруга принца Эрнста Ганноверского Екатерина Малышева снова беременна всего через полгода после рождения первенца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина и Эрнст Ганноверские с друзьями на свадьбе принцессы Евгении

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31-летняя дизайнер Екатерина Малышева продемонстрировала округлившийся живот на снимках со свадьбы британской принцессы Евгении.

В семье дизайнера российского происхождения Екатерины Малышевой и немецкого принца Эрнста Августа Ганноверского ожидается пополнение. Об этом сообщили представители пары после появления в Сети снимков с недавней свадьбы британской принцессы Евгений, куда были приглашены Эрнст и Екатерина. Дело в том, что наряд девушки не смог скрыть ее округлившийся живот.

Второй ребенок четы появится на свет уже весной 2019 года. Известен и пол будущего малыша — у Екатерины и Эрнста родится мальчик.

Любопытно, что в конце февраля этого года Малышева родила мужу дочь Елизавету и, получается, забеременела вновь всего через 4 месяца. А поженились влюбленные в июле прошлого года. Теперь Екатерина Малышева носит титул Ее Королевское Высочество Катарина, принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Фото: Andrew Parsons, Albert Nieboer, Julian Stratenschulte, Rainer_Droese / Global Look Press

Видео: Youtube.com / TELVA

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