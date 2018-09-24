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Супруга Константина Хабенского снова беременна

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Литвинова и Константин Хабенский

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37-летняя актриса Ольга Литвинова ждет своего второго ребенка от 46-летнего мужа Константина Хабенского.

Не так давно Константин Хабенский и Ольга Литвинова появились вместе на премьере фильма «История одного назначения», и актриса постоянно отворачивалась от камер. Многие тогда заподозрили, что она находится в интересном положении, и оказались правы.

«Малыш должен появиться в декабре. Рожать планирует в Москве», — рассказал источник из близкого окружения Ольги в интервью порталу Eg.ru. Там же появились снимки знаменитости, сделанные папарацци, и на них ее сильно округлившийся живот виден невооруженным глазом.

Напомним, Константин и Ольга поженились в 2013 году, а их первенец, дочь Саша, появилась на свет летом 2016-го. У актера также есть 10-летний сын Ваня от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой, умершей в 2008 году от рака головного мозга.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, East News

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