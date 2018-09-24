Супруга Константина Хабенского снова беременна

Не так давно Константин Хабенский и Ольга Литвинова появились вместе на премьере фильма «История одного назначения», и актриса постоянно отворачивалась от камер. Многие тогда заподозрили, что она находится в интересном положении, и оказались правы.

«Малыш должен появиться в декабре. Рожать планирует в Москве», — рассказал источник из близкого окружения Ольги в интервью порталу Eg.ru. Там же появились снимки знаменитости, сделанные папарацци, и на них ее сильно округлившийся живот виден невооруженным глазом.