Супруга Константина Хабенского снова беременна

Не так давно Константин Хабенский и Ольга Литвинова появились вместе на премьере фильма «История одного назначения», и актриса постоянно отворачивалась от камер. Многие тогда заподозрили, что она находится в интересном положении, и оказались правы.
«Малыш должен появиться в декабре. Рожать планирует в Москве», — рассказал источник из близкого окружения Ольги в интервью порталу Eg.ru. Там же появились снимки знаменитости, сделанные папарацци, и на них ее сильно округлившийся живот виден невооруженным глазом.
Напомним, Константин и Ольга поженились в 2013 году, а их первенец, дочь Саша, появилась на свет летом 2016-го. У актера также есть 10-летний сын Ваня от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой, умершей в 2008 году от рака головного мозга.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, East News