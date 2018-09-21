Супруга Эмина Агаларова готовится родить ему ребенка

Еще на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой гости шептались, что девушка ждет ребенка от возлюбленного. Похоже, сплетники были правы: инсайдеры сообщили порталу Peopletalk, что Алена действительно беременна.

Напомним, бизнесмен и модель поженились в середине июля этого года. «Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе», — говорил влюбленный мужчина.