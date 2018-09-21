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Супруга Эмина Агаларова готовится родить ему ребенка

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Алена Гаврилова и Эмин Агаларов

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В российских СМИ замелькали сообщения о беременности 31-летней модели Алены Гавриловой.

Еще на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой гости шептались, что девушка ждет ребенка от возлюбленного. Похоже, сплетники были правы: инсайдеры сообщили порталу Peopletalk, что Алена действительно беременна.

Напомним, бизнесмен и модель поженились в середине июля этого года. «Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе», — говорил влюбленный мужчина.

Если слухи окажутся правдой, малыш будет уже не первенцем ни для Гавриловой, ни для Агаларова. У модели есть сын от гражданского брака с миллиардером Рустамом Тарико. А у Эмина двое родных сыновей от бывшей жены, дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой, а также приемная дочь Амина.

Фото и видео: Instagram

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