Супруга 62-летнего Николая Носкова высказалась о его самочувствии

Сегодня, 17 сентября, ряд изданий написал об экстренной госпитализации известного рокера Николая Носкова. Ходили слухи, что у него произошло кровоизлияние в мозг. Однако жена Носкова Марина заявила, что он чувствует себя вполне сносно.
«У него все хорошо. Это плановая реабилитация: массажи, физкультура и всевозможные процедуры. Коля отправился почти в санаторий. Это делается для укрепления его здоровья», — подчеркнула Марина в интервью телеканалу 360.
Напомним, Николай Иванович уже проходил курс лечения в августе. Тогда диагноз знаменитости держался в тайне, однако один из создателей рок-группы «Парк Горького» и давний друг Николая Алексей Белов рассказал, что его коллега по цеху перенес инсульт. Фронтмен рассказал, что состояние Носкова очень тяжелое и попросил молиться о здоровье певца. В свою очередь Белов пообещал сделать все от него зависящее, чтобы медики сумели поставить Носкова на ноги.
Фото: Anatoly Lomohov, Viktor Pogontsev / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / Николай Носков