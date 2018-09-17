Супруга 62-летнего Николая Носкова высказалась о его самочувствии

Сегодня, 17 сентября, ряд изданий написал об экстренной госпитализации известного рокера Николая Носкова. Ходили слухи, что у него произошло кровоизлияние в мозг. Однако жена Носкова Марина заявила, что он чувствует себя вполне сносно.

«У него все хорошо. Это плановая реабилитация: массажи, физкультура и всевозможные процедуры. Коля отправился почти в санаторий. Это делается для укрепления его здоровья», — подчеркнула Марина в интервью телеканалу 360.