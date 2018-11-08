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Супруг Елены Малышевой попал под автобус

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я выбрал вместо рекламы.
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Игорь и Елена Малышевы

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59-летний Игорь Малышев был госпитализирован после ДТП в центре Москвы.

СМИ сообщили, что пару дней назад в центре Москвы супруга известной телеведущей Елены Малышевой сбил автобус. Игорь Юрьевич Малышев был госпитализирован в одну из столичных клиник с многочисленными ушибами, а также сотрясением мозга. Сейчас за ним наблюдают врачи.

Тем временем 57-летняя Елена Васильевна пока не комментирует случившееся, поскольку находится на съемках.

Напомним, что с Игорем Юрьевичем Елена состоит в браке уже более 30 лет. Мужчина так же, как и супруга, является профессором и доктором медицинских наук. У пары есть уже взрослые сыновья — Юрий и Василий, а также три года назад у Елены и Игоря появился внук Игорь-младший. Старший наследник Елены Васильевны также выбрал профессию врача и работает вместе с мамой на телевидении.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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