Супруг Елены Малышевой попал под автобус

СМИ сообщили, что пару дней назад в центре Москвы супруга известной телеведущей Елены Малышевой сбил автобус. Игорь Юрьевич Малышев был госпитализирован в одну из столичных клиник с многочисленными ушибами, а также сотрясением мозга. Сейчас за ним наблюдают врачи.
Тем временем 57-летняя Елена Васильевна пока не комментирует случившееся, поскольку находится на съемках.
Напомним, что с Игорем Юрьевичем Елена состоит в браке уже более 30 лет. Мужчина так же, как и супруга, является профессором и доктором медицинских наук. У пары есть уже взрослые сыновья — Юрий и Василий, а также три года назад у Елены и Игоря появился внук Игорь-младший. Старший наследник Елены Васильевны также выбрал профессию врача и работает вместе с мамой на телевидении.
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram