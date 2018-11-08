Супруг Елены Малышевой попал под автобус

СМИ сообщили, что пару дней назад в центре Москвы супруга известной телеведущей Елены Малышевой сбил автобус. Игорь Юрьевич Малышев был госпитализирован в одну из столичных клиник с многочисленными ушибами, а также сотрясением мозга. Сейчас за ним наблюдают врачи.

Тем временем 57-летняя Елена Васильевна пока не комментирует случившееся, поскольку находится на съемках.