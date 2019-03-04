Суперзвезда против: Сергей Зверев вышел на одиночный пикет к стенам Кремля

В минувшие выходные известный звездный стилист Сергей Зверев вышел к стенам Кремля во всем своем великолепии. Фотографией шоумен поделился в этот понедельник, 4 марта, в своем блоге.
«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!», — написал он в блоге.
«Хоть один мужик в стране нашелся!!! Поддерживаю Сергея», «Так держать! Остановим их вместе», «Это реально нужный хайп! Пусть больше звезд задает вопросов и высказывают достойную точку зрения!!! Браво, взбудоражили, приятно напомнили о Вашей человечности..», — поддержали артиста подписчики.
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На Священном Озере Байкал в посёлке Култук завершаются работы по строительству завода по выкачиванию воды из Священного озера!😪 Выкаченную воду будут отправлять в Китай! Завод строит ООО «Аквасиб», 99% которой принадлежит китайской компании, 1 % принадлежит гражданке России Ольге Мульчак. Директором ООО «Аквасиб» является Олеся Мульчак. Олеся Мульчак и ее муж, гражданин Китая Сунь Чженьдзюнь являлись фигурантами дела о масштабной контрабанде сибирского леса в Китай. Ущерб, нанесенный государству от контрабанды древесины и лесоматериалов, составил свыше 2 млрд рублей. Для поимки Мульчак, Сунь и их сообщников задействовали три сотни полицейских. Олесе Мульчак удалось избежать сурового наказания(как с ее финансовыми возможностями ей это удалось это сделать, догадаться не сложно). Остальные участники преступной группировки получили реальные сроки. Среди них был и муж Мульчак — гражданин Китая. Они получили по пять лет колонии. Приговор оказался мягким. Обвинение настаивало, что речь идет о «контрабанде стратегически важных ресурсов» в крупном размере, организованной группой». Но суд квалифицировал произошедшее как хищение. И вот эти деятели теперь взялись качать воду из нашего народного достояния! Производственная мощность завода - 500 000 литров в сутки!!!! 1 000 000 бутылок объемом 0,5 литра в сутки!!! Стоит отметить, что местным жителям запрещено любое строительство на своих участках в то время когда ООО «АкваСиб» роет дно Байкала! К тому же, завод строится на болотах для перелётных птиц, занесённых в Красную Книгу!!! Байкальская природоохранная прокуратура выявила, что завод строится с нарушениями !!! Поделитесь этой информацией #не_дадим_продать_Байкал #спаси_Байкал #save_baikal Подписать Петицию против строительства завода для розлива воды на Байкале можно по ссылке: www.change.org/baikal #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #родина #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия
Эффектный жест Сергея, который по случаю облачился в любимую корону, вызвал отклик в СМИ — как сетевых, так и привычных старшему поколению.
Завод по розливу питьевой бутилированной воды планируют построить в поселке Култук Иркутской области, рядом с озером Байкал. Главный инвестор проекта — водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян, передает «РИА Новости».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram