Суперзвезда против: Сергей Зверев вышел на одиночный пикет к стенам Кремля

В минувшие выходные известный звездный стилист Сергей Зверев вышел к стенам Кремля во всем своем великолепии. Фотографией шоумен поделился в этот понедельник, 4 марта, в своем блоге.

«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!», — написал он в блоге.