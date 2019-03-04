logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Суперзвезда против: Сергей Зверев вышел на одиночный пикет к стенам Кремля

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Сергей Зверев

Arrows-left
Arrows-right
Reload
55-летний шоумен Сергей Зверев выступил против строительства завода по разливу воды на Байкале.

В минувшие выходные известный звездный стилист Сергей Зверев вышел к стенам Кремля во всем своем великолепии. Фотографией шоумен поделился в этот понедельник, 4 марта, в своем блоге.

«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!», — написал он в блоге.

«Хоть один мужик в стране нашелся!!! Поддерживаю Сергея», «Так держать! Остановим их вместе», «Это реально нужный хайп! Пусть больше звезд задает вопросов и высказывают достойную точку зрения!!! Браво, взбудоражили, приятно напомнили о Вашей человечности..», — поддержали артиста подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На Священном Озере Байкал в посёлке Култук завершаются работы по строительству завода по выкачиванию воды из Священного озера!😪 Выкаченную воду будут отправлять в Китай! Завод строит ООО «Аквасиб», 99% которой принадлежит китайской компании, 1 % принадлежит гражданке России Ольге Мульчак. Директором ООО «Аквасиб» является Олеся Мульчак. Олеся Мульчак и ее муж, гражданин Китая Сунь Чженьдзюнь являлись фигурантами дела о масштабной контрабанде сибирского леса в Китай. Ущерб, нанесенный государству от контрабанды древесины и лесоматериалов, составил свыше 2 млрд рублей. Для поимки Мульчак, Сунь и их сообщников задействовали три сотни полицейских. Олесе Мульчак удалось избежать сурового наказания(как с ее финансовыми возможностями ей это удалось это сделать, догадаться не сложно). Остальные участники преступной группировки получили реальные сроки. Среди них был и муж Мульчак — гражданин Китая. Они получили по пять лет колонии. Приговор оказался мягким. Обвинение настаивало, что речь идет о «контрабанде стратегически важных ресурсов» в крупном размере, организованной группой». Но суд квалифицировал произошедшее как хищение. И вот эти деятели теперь взялись качать воду из нашего народного достояния! Производственная мощность завода - 500 000 литров в сутки!!!! 1 000 000 бутылок объемом 0,5 литра в сутки!!! Стоит отметить, что местным жителям запрещено любое строительство на своих участках в то время когда ООО «АкваСиб» роет дно Байкала! К тому же, завод строится на болотах для перелётных птиц, занесённых в Красную Книгу!!! Байкальская природоохранная прокуратура выявила, что завод строится с нарушениями !!! Поделитесь этой информацией #не_дадим_продать_Байкал #спаси_Байкал #save_baikal Подписать Петицию против строительства завода для розлива воды на Байкале можно по ссылке: www.change.org/baikal #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #родина #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

Эффектный жест Сергея, который по случаю облачился в любимую корону, вызвал отклик в СМИ — как сетевых, так и привычных старшему поколению.

Завод по розливу питьевой бутилированной воды планируют построить в поселке Култук Иркутской области, рядом с озером Байкал. Главный инвестор проекта — водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян, передает «РИА Новости».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
Ирина Пегова вывела в свет 13-летнюю красавицу-дочку