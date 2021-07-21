Супермодель Паулина Поризкова ушла от миллионера через полгода после начала романа

Паулина Поризкова 28 лет была замужем за музыкантом и актером Риком Окасекой. В 2018-м стало известно, что они уже год как не живут одной семьей. А в 2019-м Паулина нашла его мертвым в его квартире. У модели есть двое взрослых сыновей.

Паулина Поризкова, кроме модельного бизнеса, добилась успеха в кино. Она снялась в 56 картинах, самыми известными из которых стали «Кровавый четверг» и «Аризонская мечта».

Аарон Соркин тоже был женат. Во время 10-летнего брака у него с супругой родилась дочь.

Соркин известен как продюсер фильмов «Социальная сеть», «Большая игра», «Человек, который изменил все» и других кинохитов.