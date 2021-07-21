Супермодель Паулина Поризкова ушла от миллионера через полгода после начала романа
Одна из самых известных моделей 1980-х годов Паулина Поризкова рассказала, что ушла от 60-летнего бойфренда-миллионера. Она разместила сообщение в личном блоге, сопроводив фото с экс-возлюбленным разбитым сердцем.
О романе Поризковой и Соркина стало известно недавно, когда они в обнимку появились на церемонии вручения премии «Оскар» и откровенно флиртовали друг с другом под прицелами камер.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/paulinaporizkov
В обращении, адресованном продюсеру, модель поблагодарила его за проведенное вместе время.
«Я благодарна за его присутствие в моей жизни. Он помог мне прийти в себя и исцелиться. Возможно, в мире нет более хорошего, остроумного и сексуального человека. Неважно, насколько мы хотим быть птицами одного полета. Мы все равно остаемся уткой и гусем. Больше на эту тему я говорить не буду», — написала Паулина в блоге, поблагодарив издание Daily Mail за забавный снимок.
Паулина Поризкова 28 лет была замужем за музыкантом и актером Риком Окасекой. В 2018-м стало известно, что они уже год как не живут одной семьей. А в 2019-м Паулина нашла его мертвым в его квартире. У модели есть двое взрослых сыновей.
Паулина Поризкова, кроме модельного бизнеса, добилась успеха в кино. Она снялась в 56 картинах, самыми известными из которых стали «Кровавый четверг» и «Аризонская мечта».
Аарон Соркин тоже был женат. Во время 10-летнего брака у него с супругой родилась дочь.
Соркин известен как продюсер фильмов «Социальная сеть», «Большая игра», «Человек, который изменил все» и других кинохитов.
Фото и видео: Instagram, East News
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