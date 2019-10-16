Супермодель Миранда Керр назвала пол и имя своего третьего ребенка

Несколько дней назад таблоиды сообщили, что Миранда родила еще одного ребенка. И теперь бывший «ангел» шоу Victoria`s Secrets рассекретила пол и имя малыша, сделав пост в Instagram.

«Мы переполнены радостью от рождения Майлза и благодарны за все теплые слова, что получали в это особенное время. Мы не можем быть более счастливыми, чем сейчас, с рождением нашего сына», - написала Керр.