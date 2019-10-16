Супермодель Миранда Керр назвала пол и имя своего третьего ребенка
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
Миранда Керр и ее супруг Эван Шпигель впервые стали родителями полтора года назад. Из общий первенец Харт появился на свет в мае 2018 года.
Несколько дней назад таблоиды сообщили, что Миранда родила еще одного ребенка. И теперь бывший «ангел» шоу Victoria`s Secrets рассекретила пол и имя малыша, сделав пост в Instagram.
«Мы переполнены радостью от рождения Майлза и благодарны за все теплые слова, что получали в это особенное время. Мы не можем быть более счастливыми, чем сейчас, с рождением нашего сына», - написала Керр.
Напомним, у супермодели есть старший сын Флинн, отцом которого является актер Орландо Блум. Их брак длился с 2010 до 2013 года.
Фото: Instragram, East News
Видео: Supermodels Channel
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