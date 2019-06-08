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Ребенка лишили матери: суд отдал годовалую дочь топ-модели Арины Перчик на воспитание отцу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Арина Перчик

Фото: Instagram
Девушка проиграла тяжбу и собирается подавать апелляцию.

Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик уже дважды лишилась маленькой дочери. Впервые, когда ее насильно забрали у матери, и второй раз по решению суда, который оставил девочку с отцом.

Защищает модель известный юрист Екатерина Гордон. Она в своем Instagram и рассказала о беспрецедентной истории, когда маленькую дочь отобрали у мамы и передали отцу. Гордон отметила, что будет подавать апелляцию.

Судебные разбирательства о месте жительства маленькой Полины шли больше полугода. Все это время отце девочки – бизнесмен Антон Радченко – не разрешал матери видеть малышку. После окончания отношений мужчина насильно и без согласия Арины увез 5-месячную дочь. Модель отмечает, что сейчас воспитанием ребенка занимается ее бывшая домработница.

Наладить контакт с бывшим мужем у Арины не получалось, он всячески избегает общения, сообщает «СтарХит». Радченко также требует, чтобы Арина вернула ему 1,5 млн рублей, которые он на нее когда-то потратил.

Проведенный ранее ДНК-тест подтвердил, что Антон Радченко – отец девочки.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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