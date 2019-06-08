Ребенка лишили матери: суд отдал годовалую дочь топ-модели Арины Перчик на воспитание отцу

Судебные разбирательства о месте жительства маленькой Полины шли больше полугода. Все это время отце девочки – бизнесмен Антон Радченко – не разрешал матери видеть малышку. После окончания отношений мужчина насильно и без согласия Арины увез 5-месячную дочь. Модель отмечает, что сейчас воспитанием ребенка занимается ее бывшая домработница.