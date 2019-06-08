Ребенка лишили матери: суд отдал годовалую дочь топ-модели Арины Перчик на воспитание отцу

Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик уже дважды лишилась маленькой дочери. Впервые, когда ее насильно забрали у матери, и второй раз по решению суда, который оставил девочку с отцом.
Защищает модель известный юрист Екатерина Гордон. Она в своем Instagram и рассказала о беспрецедентной истории, когда маленькую дочь отобрали у мамы и передали отцу. Гордон отметила, что будет подавать апелляцию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@gordonsons.ru Таганский районный суд по делу Перчик Арины определил место жительство ребёнка с папой. Абсолютно беспрецедентный случай, когда годовалую дочь разлучают с матерью. Мы входим в дело на стадии апелляции, сейчас узнаем все обстоятельства. Подробности дела читайте в ближайшее время на информационном портале gordonsons.ru #делоариныперчик #юридическиеуслуги #юрист #адвокат #юридическаяконсультация #суд #право #нуженюрист #юристмосква #юристспб #закон
Судебные разбирательства о месте жительства маленькой Полины шли больше полугода. Все это время отце девочки – бизнесмен Антон Радченко – не разрешал матери видеть малышку. После окончания отношений мужчина насильно и без согласия Арины увез 5-месячную дочь. Модель отмечает, что сейчас воспитанием ребенка занимается ее бывшая домработница.
Наладить контакт с бывшим мужем у Арины не получалось, он всячески избегает общения, сообщает «СтарХит». Радченко также требует, чтобы Арина вернула ему 1,5 млн рублей, которые он на нее когда-то потратил.
Проведенный ранее ДНК-тест подтвердил, что Антон Радченко – отец девочки.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!