Суд оправдал 28 российских олимпийцев и позволил им участвовать в Играх
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Сегодня в швейцарской Лозанне состоялось специальное заседание международного спортивного суда, который признал 28 россиян невиновными в приеме допинга.
После нашумевшего решения МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 28 российских атлетов подали апелляции в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Сегодня было вынесено решение, оказавшееся положительным.
На официальном сайте суда сообщается, что доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить их нарушение антидопинговых правил. Санкции в отношении этих атлетов аннулированы (значит, они теоретически могут принять участие в Играх этого года), а результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи снова считаются действительными.
Среди спортсменов, доказавших свою невиновность, очень много олимпийских чемпионов: Максим Вылегжанин (лыжные гонки, серебро), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, серебро), Александр Третьяков (скелетон, золото), Александр Легков (лыжные гонки, масс-старт, золото) и другие. В итоге олимпийская команда России вновь находится на первом месте в медальном зачете сочинских Игр-2014.
Фото: Global Look Press