Сегодня в швейцарской Лозанне состоялось специальное заседание международного спортивного суда, который признал 28 россиян невиновными в приеме допинга.

После нашумевшего решения МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 28 российских атлетов подали апелляции в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Сегодня было вынесено решение, оказавшееся положительным.

На официальном сайте суда сообщается, что доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить их нарушение антидопинговых правил. Санкции в отношении этих атлетов аннулированы (значит, они теоретически могут принять участие в Играх этого года), а результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи снова считаются действительными.