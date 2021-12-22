Суд обязал шейха Дубая выплатить сбежавшей экс-супруге 54 миллиарда рублей

Еще в 2019 году одна из шести жен шейха Дубая сбежала от него в Лондон с двумя детьми, обвинив супруга в жестоком обращении с их общей дочерью. Мохаммед бин Рашид аль-Мактум планировал отдать ее замуж в 11-летнем возрасте.

С тех пор между экс-супругами длилось судебное разбирательство, благодаря которому принцесса планировала взыскать с шейха компенсацию за понесенные потери. Изначальная сумма, о которой заявила Хайя бинт аль-Хусейн, составляла около 140 миллиардов рублей, однако суд посчитал ее необоснованной.

Итоговой компенсацией, которую Хайе удалось взыскать с шейха Дубая, стала сумма в размере 54 миллиардов рублей. Как заявила она, деньги пойдут на нужды их общих детей — их обучение и проживание, а также помогут возместить ей те потери, которые она понесла по причине вынужденного побега и в число которых входят и ее личные вещи. Значительную часть суммы принцесса планирует потратить на обеспечение безопасности своих детей и себя самой.

Компенсация в размере 54 миллиардов рублей стала крупнейшей во всей истории бракоразводных процессов в Англии.