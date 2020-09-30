Стюардесса из жалости приютила бездомного, который избивал ее и лишил работы
Дело о жестоком обращении рассматривал суд в Великобритании. Как рассказала 48-летняя потерпевшая, она приютила в своем доме Джона Джексона после того, как узнала, что он живет в палатке в саду приятеля. Но вместо дружеских отношений у пары завязались романтические. Вскоре после того, как Джексон и Кершоу начала встречаться, 47-летний мужчина начал бить сожительницу и воровать ее вещи.
BA stewardess lost job after affair with abusive homeless man she wanted to help https://t.co/oUFls918s6 pic.twitter.com/qsRk0Y3omf— Daily Mirror (@DailyMirror) September 30, 2020
Он хвастался приятелям, что состоял в отношениях только из-за денег. «Я бью Кершоу, чтобы красть ее ценности», - признался он. Так, бездомный вынес из квартиры женщины iPad, мобильный телефон, фотоаппарат и паспорт. На полученные с продажи деньги он покупал спиртное, наркотики и играл в азартные игры. В страхе женщина жила два года.
Жестокое обращение сожителя и травмы от побоев подорвали здоровье женщины, в итоге она была признана «неспособной заботиться о еде и напитках пассажиров во время полетов». Кершоу взяла дополнительный отпуск с работы, но вскоре была уволена. «Постоянные издевательства, которые имели место на протяжении всех отношений, нанесли мне физический и эмоциональный ущерб, и теперь мне поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. Сейчас я консультируюсь и принимаю лекарства от ужасной депрессии и беспокойства», - объяснила Сара. Она уточнила, что проработала в British Airways 20 лет, а в период кризиса из-за коронавируа вынуждена искать новую работу.
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!