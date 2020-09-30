Стюардесса из жалости приютила бездомного, который избивал ее и лишил работы

Жестокое обращение сожителя и травмы от побоев подорвали здоровье женщины, в итоге она была признана «неспособной заботиться о еде и напитках пассажиров во время полетов». Кершоу взяла дополнительный отпуск с работы, но вскоре была уволена. «Постоянные издевательства, которые имели место на протяжении всех отношений, нанесли мне физический и эмоциональный ущерб, и теперь мне поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. Сейчас я консультируюсь и принимаю лекарства от ужасной депрессии и беспокойства», - объяснила Сара. Она уточнила, что проработала в British Airways 20 лет, а в период кризиса из-за коронавируа вынуждена искать новую работу.