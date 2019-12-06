Студента Егора Жукова приговорили к трем годам условно за призывы к экстремизму

Во время судебного заседания возле здания суда собрались сотни людей, поддерживающих Егора. Толпа скандировала: «Позор такому суду».

Напомним, Жукова в августе 2019 года обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве. Студента арестовали. Позже статью заменили на другую — призывы к экстремизму. Егор в своем youtube-канале призывал россиян выходить на мирные митинги и открыто выражать свою позицию.

Накануне пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в курсе всех резонансных дел, но свою оценку давать не может, чтобы его мнение не восприняли как попытку повлиять на суд.

За ходом дела Егора Жукова следила общественность, в том числе и многие известные люди. Так, Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня»: «Невозможно пройти мимо этой истории. Сил Егору!».

Алена Водонаева, в своем микроблоге следящая за судьбой Егора Жукова, отметила: «Главное в приговоре Жукова не срок, а запрет на использование интернета, без которого Егор - не угроза. Как минимум, ближайшие два года. Как раз к этому времени пройдут выборы 2021».

Известный журналист Никита Могутин написал: «Сама суть молодости — нелояльность. Главный залог развития — быть несогласным с принятым форматом. Именно поэтому будущее — за молодыми, нелояльными, несогласными, спорящими, бесконечно доказывающими свою правоту. Ведь, если ты споришь — значит тебе чего-то надо. И именно поэтому Егор Жуков должен быть свободен. Хотя бы поэтому».