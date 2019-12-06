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Студента Егора Жукова приговорили к трем годам условно за призывы к экстремизму

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Егор Жуков с товарищем

Вердикт вынес Кунцевский суд Москвы.

6 декабря огласили решение суда по делу студента Высшей Школы экономики Егора Жукова. Его признали виновным в призывах к экстремизму, сообщает РИА «Новости».

«Кунцевский районный суд назначил Егору Жукову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 2 года», — сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда.

Прокурор просил для обвиняемого реального заключения — 4 года в колонии общего режима. Егор Жуков вину не признал.

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Насилие не может породить любовь (с) #ЕгорЖуков, молодой и талантливый парень, которого поддерживает страна, но не государство. И это крайне ужасно! Кем и где вы видите себя в ближайшем будущем? Мечты, цели? Семья? Любимая работа? Вроде уже можно жить счастливо... конституция, гражданские права и свободы.. всё вроде есть для безопасной и мирной жизни, и вроде работает - в новостях говорят. Но какой удар в спину своему же народу, который верил, надеялся, поддерживал, госмашина сделала. Какая насмешка над молодым поколением, которое выросло свободным и которому в недалеком будущем всё достанется. Для чего? Показать, кто в доме хозяин? Мы не в прошлом веке живем, чтоб так очевидно и, ничего не скрывая , извращать факты, крутить законом в своих целях и закапывать истину. А истина в том, что это уже цирк какой-то.. Надо оставить в покоя мальчика, дать ему получить образование, дать спокойно спать в своем доме, не отнимать сына у родителей. Он кто???? КТО ОН ДЛЯ НАС? убийца? вор? враг народа??????КТООО ОН, чтобы сесть на 4 года? Почему столько сил уходит на то, чтобы посадить талантливого умного парня, а не на то, чтобы бороться с реальным злом? Почему именно в нем власть видит врага, а не в тех, кто насилует детей или ворует народные деньги? Почему с каждым днем нам дают всё больше поводов разочаровываться в месте, где мы хотим жить? Почему власть не любит свой народ и демонстрирует это вот такими способами? Где справедливость? Я прошу.. не знаю, кого я прошу... наверное, в данной ситуации Бога... Пусть суд примет завтра правильное решение! #всёначинаетсяснас

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Во время судебного заседания возле здания суда собрались сотни людей, поддерживающих Егора. Толпа скандировала: «Позор такому суду».

Напомним, Жукова в августе 2019 года обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве. Студента арестовали. Позже статью заменили на другую — призывы к экстремизму. Егор в своем youtube-канале призывал россиян выходить на мирные митинги и открыто выражать свою позицию.

Накануне пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в курсе всех резонансных дел, но свою оценку давать не может, чтобы его мнение не восприняли как попытку повлиять на суд.

За ходом дела Егора Жукова следила общественность, в том числе и многие известные люди. Так, Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня»: «Невозможно пройти мимо этой истории. Сил Егору!».

Алена Водонаева, в своем микроблоге следящая за судьбой Егора Жукова, отметила: «Главное в приговоре Жукова не срок, а запрет на использование интернета, без которого Егор - не угроза. Как минимум, ближайшие два года. Как раз к этому времени пройдут выборы 2021».

Известный журналист Никита Могутин написал: «Сама суть молодости — нелояльность. Главный залог развития — быть несогласным с принятым форматом. Именно поэтому будущее — за молодыми, нелояльными, несогласными, спорящими, бесконечно доказывающими свою правоту. Ведь, если ты споришь — значит тебе чего-то надо. И именно поэтому Егор Жуков должен быть свободен. Хотя бы поэтому».

Фото: Instagram

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