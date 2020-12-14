Студент набрал 31 миллион подписчиков в Сети во время пандемии и уволился из пекарни

TikTok стал популярным во время первого локдауна в Великобритании, поскольку люди искали способы развлечься. Находясь в изолированном пространстве, они копировали танцы друг друга и наслаждались вирусными видео.

«Сначала я никому из родных об этом не рассказывал, потом, когда цифры росли с невероятной скоростью, я подумал, что они узнают. Я даже не ожидал, — говорит Эллис. — Я гуляю по улице, а люди подходят ко мне и спрашивают, парень ли я из TikTok. Это безумие, если честно, я не могу выразить это словами».

Блогер удивлен тем, что стал популярен в США и Австралии. Самым сложным теперь для него является поиск новых тем и идей для соцсетей. «Я стараюсь снимать примерно три или четыре видео в день. Не уверен, что смогу в будущем зарабатывать на жизнь с TikTok, но это определенно дало мне больше возможностей», — считает парень.