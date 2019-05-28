Страсть, любовь и атмосфера старого Парижа: в России состоится премьера мелодрамы «Куриоса»

«Я – женщина-режиссер, и моя "встреча" с Мари де Ренье была похожа на любовь с первого взгляда. Я помню свои эмоции, когда я обнаружила среди сотен стихов, писем и других архивов фотографии этой молодой женщины, столь современной в ее наготе, смотрящей на нас своими темными глазами – как будто требующей стать героиней фильма. Ее тело, движения, слова и даже мысли насыщены талантом. У меня были все письма и открытки Мари от Пьера Луис. По ним можно увидеть какую бурную страсть и желание она пробуждала в нем, – рассказывает о работе над фильмом режиссер Лу Жене. – Я писала сценарий, вдохновляясь фотографиями и их перепиской. Я очень долго искала эти материалы, а потом мы с соавтором сценария Рафаэлем долго работали над созданием современного и понятного языка из диалогов и поэм наших героев».