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Страсть, любовь и атмосфера старого Парижа: в России состоится премьера мелодрамы «Куриоса»

Показ пройдет в объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «ФОРМУЛА КИНО».

Российских зрителей приглашают на премьеру эротической костюмной мелодрамы Лу Жене «Куриоса». Первый показ пройдет в объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «ФОРМУЛА КИНО» 29 мая в 20.00.

В основе сюжета – дневники и письма реальных светских персонажей конца XIX века – поэта и фотографа Пьера Луиса (его сыграл Нильс Шнайдер) и писательницы Мари де Ренье (Ноэми Мерлан). Действие фильма разворачивается в атмосфере Парижа 1890-х годов.

Фото: Кадр из фильма

Пьер Луис – в шаге от народной славы. Он и его друг Анри безумно влюблены в одну девушку – Мари де Ренье. Она любит Пьера, но замуж выходит за состоятельного Анри. Уязвленный юноша уезжает в Алжир, где знакомится с красавицей Зорой, с которой у него вспыхивает страсть. Через год они возвращаются в Париж. И начинается головокружительный роман Мари и Пьера, сопряженный с чувственной игрой, запретными желаниями, эротическими фотографиями и ревностью.

Фото: Кадр из фильма

«Я – женщина-режиссер, и моя "встреча" с Мари де Ренье была похожа на любовь с первого взгляда. Я помню свои эмоции, когда я обнаружила среди сотен стихов, писем и других архивов фотографии этой молодой женщины, столь современной в ее наготе, смотрящей на нас своими темными глазами – как будто требующей стать героиней фильма. Ее тело, движения, слова и даже мысли насыщены талантом. У меня были все письма и открытки Мари от Пьера Луис. По ним можно увидеть какую бурную страсть и желание она пробуждала в нем, – рассказывает о работе над фильмом режиссер Лу Жене. – Я писала сценарий, вдохновляясь фотографиями и их перепиской. Я очень долго искала эти материалы, а потом мы с соавтором сценария Рафаэлем долго работали над созданием современного и понятного языка из диалогов и поэм наших героев».

Фото: Кадр из фильма

Премьера фильма пройдет в 24 российских городах. После московского показа в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоится беседа в формате Public talk с шеф-редактором образовательной медиаплатформы «Цех», певицей и блогером Сююмбике Давлет-Кильдеевой, которая обсудит тему установок, связанных с женской сексуальностью, и тем, как меняется парадигма разговора о сексе и что богеме всегда было позволено больше, чем «обычному» человеку.

Фото: кадры из фильма

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