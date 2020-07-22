«Страшненькая, беременная, в странном платье»: Юлия Костюшкина показала свадебные фото в честь годовщины
Фото: Starface
В честь важной даты Юлия Костюшкина опубликовала в Instagram свадебные фотографии. «14 лет со дня Свадьбы. Да, я страшненькая, беременная, в странном платье и букетом в виде капусты, но я была счастлива, выходя замуж по любви и без пафоса. У меня не было девичника, фотосессии и съемки Love Story, несколько смен платьев за вечер и постановочного первого танца, но ведь это не самое главное!!!! Зато мы так круто, по-семейному отпраздновали наш день, что идем с тобой вместе по жизни уже 14 лет. Это не много, но и не мало, ведь многие, у кого были все эти фотосессии и смены платьев, уже давно развелись, а мы ничего, держимся. С нашим днем, мУжа моя, с нашей Агатовой Свадьбой», — написала она.
Стас Костюшкин тоже трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: «14 лет со дня свадьбы!!! Если мужчину или женщину рассматривать как книжку, то Юлю хочется читать и перечитывать. Потрясающие повороты, развязки и сюжетная линия просто заставляют читать взахлеб, не отрываясь. Любимая, спасибо тебе за все: за понимание, за непонимание, за любовь и хладность, за нежность и редкое безразличие, за нежность и жесткость. Конечно же, за любимых деток!!! И знаешь что, так, как ты, никто не пишет».
Напомним, брак c Костюшкиным стал для Юлии первым, а он женат уже в третий раз. Сейчас у супругов растут двое сыновей: 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. От второй жены у артиста есть 17-летний сын Мартин.
Фото: Instagram, globallookpress
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