Стоит ли полностью заменить авторучку на клавиатуру и как это скажется на развитии

Как сообщил специалист, чем больше у человека нейронных связей, тем лучше функционирует его мозг. Функция письма поддерживается большим количеством нейронных связей, потому способствует развитию интеллекта, памяти, внимания и грамотности. Также письменная речь положительно сказывается и на физическом самочувствии человека. «При богатстве связей нейронов человек более устойчив к болезням, дольше пребывает в состоянии ясного ума. Формально — это молодость и качество жизни», — рассказал Игорь Вознюк в беседе с «Пятым каналом».

Касаемо гаджетов, доктор наук считает, что они мешают формированию определенных нейронных связей, ряд функций остается в зачаточном состоянии. «Часто современная система предлагает слово еще до его написания и проверяет. Если человек и раньше не был организован на грамотность, то он уже и не сможет. Эту функцию берет на себя электронная система», — сообщил Вознюк.

Для письма и чтения человеку требуется более активная работа мозга, нежели при использовании клавиатуры. Для чего мозгу необходимо усиленное кровообращение, что оказывает положительный эффект.