Стильная Меган Маркл и женственная Кейт Миддлтон появились вместе на финале Уимблдона

Разговоры о вражде Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смолкают с момента первой встречи супруг наследников британского престола. В субботу, 13 июля, дамы решили вместе посетить фигал Уимблдонского турнира. Фотографии, которые сделали папарацци, заставили мир усомниться в информации, которую распространяют светские сплетники.

Кейт и Меган выглядели увлеченными беседой, в которой участвовала и Пиппа Миддлтон.

Для выхода в свет супруга принца Уильяма выбрала подчеркивающее стройную фигуру многодетной мамы женственное платье Dolce&Gabbana, которое в пересчете на российскую валюту стоит примерно 165 тысяч рублей. Супруга принца Гарри задрапировала появившиеся в связи с недавним рождением первенца складочки с помощью свободной рубашки и ​​юбкой средней длины Hugo Boss за 27 тысяч рублей.

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