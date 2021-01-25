Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Известного стендап-комика и актера Александра Шаляпина, участника проектов на «ТНТ», обнаружили мертвым во сне. Об этом сообщает Mash.

Тело мужа с характерными повреждениями нашла его жена в их квартире на Хорошевском шоссе и сразу сообщила в полицию. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Эту версию сейчас проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Вернувшаяся с дачи жена нашла Шаляпина всего в крови. На месте уже работают сотрудники полиции. Информацию подтвердила агент Шаляпина.

Жена актера добавила, что в последние годы у Александра были проблемы с алкоголем, и он даже проходил лечение.

Александр Шаляпин был известным стендап-комиком, а также ведущим на радиостанции Maximum, а также снялся в более 50 фильмах, среди которых «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».