Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве
Фото: www.instagram.com/shalyap_in/
Известного стендап-комика и актера Александра Шаляпина, участника проектов на «ТНТ», обнаружили мертвым во сне. Об этом сообщает Mash.
Тело мужа с характерными повреждениями нашла его жена в их квартире на Хорошевском шоссе и сразу сообщила в полицию. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Эту версию сейчас проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Вернувшаяся с дачи жена нашла Шаляпина всего в крови. На месте уже работают сотрудники полиции. Информацию подтвердила агент Шаляпина.
Жена актера добавила, что в последние годы у Александра были проблемы с алкоголем, и он даже проходил лечение.
Александр Шаляпин был известным стендап-комиком, а также ведущим на радиостанции Maximum, а также снялся в более 50 фильмах, среди которых «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».
Фото и видео: Instagram Александра Шаляпина
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