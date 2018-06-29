«Стена позора»: бельгийская модель разделась догола в Иерусалиме

Папен отметила, что цель фотосессии и проекта, названного «Стена Позора» — «расширить границы религии и политики, разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете, показать собственную религию и роскошь свободы». Многие негативно настроенные комментаторы отмечают, что в провокационный кадр не попали мечеть Аль-Акса и купол мечети Масжид Куббат ас-Сахра, поэтому, по их мнению, снимки направлены именно на ортодоксальных евреев. Мисс Папен, в свою очередь, уверяет, что не обращает внимания на критику и угрозы: «Мой ящик ломится от злобных писем с угрозами. Всем, кто пытается выместить свою ярость в сообщениях: успокойтесь, я их даже не открываю».

Отметим, что это не первая «обнаженная» фотосессия бельгийки. СМИ сообщают, что на ее счету уже более пятидесяти стран, где проходили подобные съемки. А в конце прошлого года свет увидел клип группы Hot Trash на песню One More Chance, в котором Мариса также снялась обнаженной.