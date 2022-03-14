«Стелс-омикрон» вызвал сильнейшую вспышку заболеваемости коронавирусом в Китае

За последние сутки в Китае зарегистрировано 1337 новых случаев заболевания коронавирусом, большая часть из которых, а именно 895 заражений, приходится на провинцию Цзилинь. Кроме того, «стелс-омикрон» поразил 75 человек в южном городе Шэньчжэнь, в котором с пятницы введен локдаун, и 41 зараженный приходится на Шанхай.

Как сообщает агентство Associated Press, заболеваемость в Китае начала расти в начале марта. Это обусловлено вариантом штамма BA.2, которым население заражается чаще всего. Правительство придерживается так называемой политики нулевой терпимости к коронавирусу. Чтобы следовать данной стратегии и ограничивать распространение инфекции, в стране вводятся строгие локдауны и обязательные карантины для всех, кто вступил в контакт с человеком, имеющий положительный тест.