Статный жених и платье с королевским шлейфом: герцог Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт взял в жены обычную девушку

Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт — герцог Уэскар, гранд Испании, внук одной из богатейших и знатных аристократок в мире, ныне покойной герцогини Альбы. Молодой мужчина имеет диплом Лондонского университета по специальности «юриспруденция». София закончила факультет маркетинга и коммуникаций в колледже международных исследований в Мадриде. Там и состоялось ее знакомство с будущим супругом, отправившегося в то же учебное заведение за степенью магистра по маркетингу.

Фото: PPE/face to face/globallookpress