Статный жених и платье с королевским шлейфом: герцог Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт взял в жены обычную девушку

В эту субботу, 6 октября, состоялась «королевская» свадьба: 28-летний герцог Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт женился на обычном PR-менеджере, 26-летней Софии Паласуэло.
Во дворце Лирия (резиденции герцога Альба) собралось более 750 человек. Почетными гостями стали королева Испании София и дизайнер Агата Руиз Де Ла Прада. Поговаривают, что неофициальная часть длилась до самого утра.
Жених был в форме Королевского мастера старейшего испанского военного ордена — кавалерии Севильи.
Невеста, чьей работой является продвижение брендов Oscar de la Renta и Carolina Herrera в Нью-Йорке, выбрала довольно простое платье с королевским шлейфом и отказалась от семейных украшений в пользу украшение из перьев от Teresa Briz.
Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт — герцог Уэскар, гранд Испании, внук одной из богатейших и знатных аристократок в мире, ныне покойной герцогини Альбы. Молодой мужчина имеет диплом Лондонского университета по специальности «юриспруденция». София закончила факультет маркетинга и коммуникаций в колледже международных исследований в Мадриде. Там и состоялось ее знакомство с будущим супругом, отправившегося в то же учебное заведение за степенью магистра по маркетингу.
Фото: PPE/face to face/globallookpress