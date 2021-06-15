Старший внук Елизаветы II развелся с женой после 13 лет брака

Бракоразводный процесс длился полтора года. Во время него теперь уже экс-супруги достигли соглашений и разделили имущество.

И теперь, когда уже страсти вокруг неприятного события улеглись, Питер и Отэм Филлипс сделали заявление, что остаются в дружеских отношениях ради спокойствия маленьких дочек, сообщает новости таблоид.

«Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс сообщают, что финансовые стороны урегулированы, условия договора одобрил и утвердил Высокий суд. Несмотря на то, что это печальный день для четы Филлипс, они по-прежнему ставят благополучие дочерей Саванны и Айлы на первое место. Семья привыкает к новой главе их жизни», — прозвучало в официальном обращении к подданным.

Известно, что Елизавета II благосклонно относится к Отэм, поэтому тяжело переживает развод внука.