Старший внук Елизаветы II развелся с женой после 13 лет брака
Старший внук Елизаветы II официально развелся с супругой Отэм, с которой прожил в союзе 13 лет. Слухи о том, что в семье сына принцесса Анны не все гладко, появились больше года назад. В подробности королевская семья не вдавалась, но в 2020-м сделала официальное заявление. Желание жены развестись стало для Питера полной неожиданностью, сообщали источники, приближенные к паре.
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Фото: East News
«Питер был уверен, что у него счастливый брак и семья с двумя дочерями. Теперь он находится в шоке», — сообщало издание The Sun.
Бракоразводный процесс длился полтора года. Во время него теперь уже экс-супруги достигли соглашений и разделили имущество.
И теперь, когда уже страсти вокруг неприятного события улеглись, Питер и Отэм Филлипс сделали заявление, что остаются в дружеских отношениях ради спокойствия маленьких дочек, сообщает новости таблоид.
«Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс сообщают, что финансовые стороны урегулированы, условия договора одобрил и утвердил Высокий суд. Несмотря на то, что это печальный день для четы Филлипс, они по-прежнему ставят благополучие дочерей Саванны и Айлы на первое место. Семья привыкает к новой главе их жизни», — прозвучало в официальном обращении к подданным.
Известно, что Елизавета II благосклонно относится к Отэм, поэтому тяжело переживает развод внука.
«У Ее Величества и так много неприятностей, теперь еще и это. Кажется, что королевская семья постепенно разваливается», — разоткровенничался анонимный с The Sun.
Питер Филлипс встретил будущую жену на Гран-при в Канаде в 2003 году. Свадьба состоялась 2008 году в Виндзорском замке, после разразился скандал. Оказалось, что новоиспеченные супруги Филлипс фотографии глянцевому журналу за 500 тысяч фунтов стерлингов. Тогда на них обрушилась критика за использование статуса членов королевской семьи в корыстных целях.
У Питера и Отэм растут две дочери — Саванна и Айла.
Фото и видео: East News, youtube-канал On Demand News
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