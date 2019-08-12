Старший сын Дмитрия Пескова представил миру свою возлюбленную

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — завидный жених. Долгое время он жил с матерью, внучкой советского полководца Анастасией Буденной, в Великобритании, часто бывая в России. Профессионально занимается конным спортом, выступая под фамилией отчима — Чоулз, не стесняет себя в средствах, проводя время в лучших заведениях и отдыхая на престижных курортах.
Долгое время в Сети ходили слухи о его личной жизни, но наконец он представил миру свою возлюбленную.
«А вот вам моё сокровище ❤️ Правда что мы похожи?», — написал он.
«Да, есть такое», «Есть сходство, определенно», «Очень похожи», «Глазами... типаж один и тот же», «Одна энергетика», «Хорошее сокровище», «Очень похожи, счастья и любви», — обсуждают подписчики.
Имя девушки мужчина называть пока не стал.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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