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Старший сын 78-летней Тины Тернер покончил жизнь самоубийством

59-летний Крейг Реймонд Тернер выстрелил в себя из ружья.

Трагическая новость настигла 78-летнюю Тину Тернер на Неделе высокой моды в Париже. Старший сын легендарной певицы Крейг Реймонд Тернер покончил жизнь самоубийством.

Во вторник, 3 июля, 59-летний мужчина выстрелил в себя в своем доме в Студио-Сити. Полиция штата Калифорния подтвердила информацию о его смерти. В последнее время Крейг зарабатывал на жизнь торговлей недвижимостью в Беверли Хиллз.

Первенец Тины Тернер родился, когда той было всего 18 лет. Биологическим отцом мальчика был Реймонд Хилл — саксофонист из группы Kings of Rhythm, игравшей на концертах ее будущего мужа Айка Тернера. После того, как певица ушла от отца ребенка и вышла замуж за Айка, новый супруг усыновил Крейга. Вскоре в семье родился второй ребенок, мальчика назвали Рональд. Ронни Тернер впоследствии стал актером, сейчас ему 57 лет.

Крейгу Реймонду Тернеру в детстве пришлось несладко. Когда приемный отец поднимал руку на его мать, мальчик сильно переживал. «Дети Айка никогда не реагировали на это, но мой старший сын Крейг был очень эмоциональным ребенком. Он всегда очень грустил. Однажды, после очередной драки, Крейг стучал в дверь и спрашивал, все ли со мной в порядке», — говорила Тина Тернер в интервью с Опрой Уинфри в 2005 году.

Фото: globallookpress

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