Старшая дочь первого президента Узбекистана получила новый тюремный срок

Несколько лет назад жизнь старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова разделилась на «до» и «после». В 2015 году Гульнару Каримову признали виновной в хищениях, вымогательстве, растрате и уклонении от налогов и приговорили к пяти годам лишения свободы. В 2017 году женщина получила новый приговор за мошенничество — десять лет. Некоторое время она находилась под домашним арестом, но весной 2019 года преступницу перевели в колонию общего режима.

В среду, 18 марта, Ташкентский городской суд приговорил 47-летнюю Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам заключения. Суд принял во внимание предыдущие сроки наказания, поэтому новый срок будет исчисляться с 21 августа 2015 года.