Старшая дочь Михаила Турецкого вышла замуж за отца своих детей после 8 лет отношений

На днях основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий выдал замуж старшую дочь Наталью. Избранником красавицы стал ее давний возлюбленный Дмитрий Гилевич, который сделал девушке предложение еще 4 года назад, после рождения старшего сына Вани, но Наталья решила проверить чувства.
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Дорогая и любимая доченька @nturetskaya ! Все произошло тогда, когда должно было произойти! . Сегодня брак - незащищенная штука. Мегаполис, избалованность, семья как ячейка общества подвержена критике и нападкам общественного мнения. . У вас с @dimagil51 все проверено временем! А это самое ценное и надёжное. У вас все есть! Комплект полного счастья во главе с 2 очаровательными детками 👨👩👧👦 . Безумно рады видеть такие горящие глаза у вас обоих спустя 8 лет после первой встречи. Счастья вам, наши дорогие ❤️ . И как говорил мой отец, твой дедушка Борис Борисович: - Жена для мужа должна быть не пирожным, а хлебом. Пирожное быстро надоедает, хлеб - никогда! . Счастья вам в вашей семейной жизни и хорошего урожая 🙌🏼 . Фея вечера и организатор @svadberry @anna_gorod . Dress by @svetlanalyalina Decor by @mariagerman.decor . Photo by @nikolay_kazeev #турецкаязагилевича
«У вас есть все для комплекта полного счастья во главе с двумя очаровательными детьми. Мне безумно радостно видеть такие горящие глаза у вас обоих спустя восемь лет жизни! Как говорил мой отец, твой дедушка Борис Борисович: «Жена для мужа должна быть не пирожным, а хлебом. Пирожное быстро надоедает, хлеб — никогда!», — написал в своем Instagram напутственные слова дочери Михаил Турецкий.
Всего на вечере присутствовали 200 человек — только самые близкие и члены семьи. Тосты произносили и дети, а сестры Натальи — Эммануэль, Беата и Сарина — подарили ей песню.
Фото и видео: Instagram