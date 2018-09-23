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Старшая дочь Михаила Турецкого вышла замуж за отца своих детей после 8 лет отношений

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Гилевич и Наталья Турецкая

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34-летняя Наталья Турецкая стала законной супругой давнего возлюбленного Дмитрия Гилевича.

На днях основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий выдал замуж старшую дочь Наталью. Избранником красавицы стал ее давний возлюбленный Дмитрий Гилевич, который сделал девушке предложение еще 4 года назад, после рождения старшего сына Вани, но Наталья решила проверить чувства.

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Дорогая и любимая доченька @nturetskaya ! Все произошло тогда, когда должно было произойти! . Сегодня брак - незащищенная штука. Мегаполис, избалованность, семья как ячейка общества подвержена критике и нападкам общественного мнения. . У вас с @dimagil51 все проверено временем! А это самое ценное и надёжное. У вас все есть! Комплект полного счастья во главе с 2 очаровательными детками 👨‍👩‍👧‍👦 . Безумно рады видеть такие горящие глаза у вас обоих спустя 8 лет после первой встречи. Счастья вам, наши дорогие ❤️ . И как говорил мой отец, твой дедушка Борис Борисович: - Жена для мужа должна быть не пирожным, а хлебом. Пирожное быстро надоедает, хлеб - никогда! . Счастья вам в вашей семейной жизни и хорошего урожая 🙌🏼 . Фея вечера и организатор @svadberry @anna_gorod . Dress by @svetlanalyalina Decor by @mariagerman.decor . Photo by @nikolay_kazeev #турецкаязагилевича

Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir)

«У вас есть все для комплекта полного счастья во главе с двумя очаровательными детьми. Мне безумно радостно видеть такие горящие глаза у вас обоих спустя восемь лет жизни! Как говорил мой отец, твой дедушка Борис Борисович: «Жена для мужа должна быть не пирожным, а хлебом. Пирожное быстро надоедает, хлеб — никогда!», — написал в своем Instagram напутственные слова дочери Михаил Турецкий.

Всего на вечере присутствовали 200 человек — только самые близкие и члены семьи. Тосты произносили и дети, а сестры Натальи — Эммануэль, Беата и Сарина — подарили ей песню.

Фото и видео: Instagram

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