Старшая дочь Михаила Турецкого вышла замуж за отца своих детей после 8 лет отношений

«У вас есть все для комплекта полного счастья во главе с двумя очаровательными детьми. Мне безумно радостно видеть такие горящие глаза у вас обоих спустя восемь лет жизни! Как говорил мой отец, твой дедушка Борис Борисович: «Жена для мужа должна быть не пирожным, а хлебом. Пирожное быстро надоедает, хлеб — никогда!», — написал в своем Instagram напутственные слова дочери Михаил Турецкий.