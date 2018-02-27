Старейшая российская актриса Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни
Ушла из жизни актриса Театра имени Маяковского Татьяна Михайловна Карпова. Об этом сообщили прессе ее родственники.
Вчера в Москве после долгой болезни скончалась актриса Татьяна Карпова. Ей было 102 года. Несколько лет назад она сломала шейку бедра и не могла передвигаться самостоятельно. Кроме того, Татьяна Михайловна болела раком.
Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке «Маклена Граса». С 1938 года работала в Театре имени Владимира Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Ее коллегами по некоторым спектаклям были Армен Джигарханян и Александр Лазарев.
О личной жизни актрисы известно мало — она четыре раза была замужем, но детей так и не родила.
Фото: Instagram
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