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Старейшая российская актриса Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни

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Татьяна Карпова
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Ушла из жизни актриса Театра имени Маяковского Татьяна Михайловна Карпова. Об этом сообщили прессе ее родственники.

Вчера в Москве после долгой болезни скончалась актриса Татьяна Карпова. Ей было 102 года. Несколько лет назад она сломала шейку бедра и не могла передвигаться самостоятельно. Кроме того, Татьяна Михайловна болела раком.

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке «Маклена Граса». С 1938 года работала в Театре имени Владимира Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Ее коллегами по некоторым спектаклям были Армен Джигарханян и Александр Лазарев.

О личной жизни актрисы известно мало — она четыре раза была замужем, но детей так и не родила.

Фото: Instagram

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