Старейшая российская актриса Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни

Вчера в Москве после долгой болезни скончалась актриса Татьяна Карпова. Ей было 102 года. Несколько лет назад она сломала шейку бедра и не могла передвигаться самостоятельно. Кроме того, Татьяна Михайловна болела раком.

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке «Маклена Граса». С 1938 года работала в Театре имени Владимира Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Ее коллегами по некоторым спектаклям были Армен Джигарханян и Александр Лазарев.