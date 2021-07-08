Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России

57-летний тренер сборной России Станислав Черчесов отстранен от работы. Об этом сообщает пресс-служба РФС в Telegram.

Теперь в РФС идут новых кандидатов ему на замену.

Главным тренером сборной Черчесов был с 2016 года. В 2018 году ему удалось вывести свою команду на Чемпионат мира – под его руководством сборная прошла в четвертьфинал.

Однако карьеру ему значительно подпортил чемпионат Европы-2020, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.