Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России
57-летний тренер сборной России Станислав Черчесов отстранен от работы. Об этом сообщает пресс-служба РФС в Telegram.
Теперь в РФС идут новых кандидатов ему на замену.
Главным тренером сборной Черчесов был с 2016 года. В 2018 году ему удалось вывести свою команду на Чемпионат мира – под его руководством сборная прошла в четвертьфинал.
Однако карьеру ему значительно подпортил чемпионат Европы-2020, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Команда не смогла пройти групповой этап и выйти из группы, заняв в группе В последнее место.
После этого, несмотря на заявления различных спортивных менеджеров, что вины тренера в фиаско сборной нет, на Черчесова обрушилась жесткая критика.
Стало ли именно это причиной его ухода, не уточняется.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – заявил президент РФС Александр Дюков.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!