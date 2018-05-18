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Новый Honor 10: как выглядит, сколько стоит, как фотографирует и кому подходит

Проблема XXI века — как найти хоть сколько-нибудь симпатичный смартфон, кроме iPhone, да еще и по более низкой цене. Решить ее стремится громко заявивший о себе бренд Honor. Стараниями китайских инженеров он прыгает выше головы и представляет эффектный флагман Honor 10. Разбираемся, почему внешний вид девайса — феномен в дизайне смартфонов, как его камера учит фотографировать и стоит ли его покупать, когда есть iPhone X.

Первое знакомство с Honor 10 прошло еще в апреле в родной для бренда Поднебесной. По Сети разлетелись фотографии устройства, однако подробности его начинки раскрылись только сейчас.
На презентации 15 мая в Лондоне, где компания провела глобальный релиз флагмана, стало понятно: смартфон не просто улучшил показатели предшественника Honor 9, но и скакнул на несколько шагов вперед.

Корпус от парижских дизайнеров

Китайские разработчики явно нашли свою нишу, и теперь каждое устройство Honor выглядит так стильно, что в плане дизайна у них просто не остается конкурентов.

Два новых цвета (или, точнее, многообразие цветов) смартфона разрабатывались отдельно в Парижском центре дизайна. Создатели вдохновились северным сиянием и подумали, что неплохо будет перенести его переливы прямо на Honor 10. Так получился цвет «мерцающий зеленый».

Ну а на контрасте сделали упор на урбанистику — девайс с корпусом «мерцающий синий» по задумке дизайнеров имитирует цвета большого города.

Для тех, кто еще не привык к столь ярким телефонам, доступны устройства в дизайне «полночный черный» и «ледяной серый».

К слову, мерцают они не меньше, ведь корпус устройства выполнен из специального 3D-стекла, благодаря которому происходят переливы света и создается необычный оптический эффект.

Камера с искусственным интеллектом

Хорошие и красивые смартфоны сегодня портит одно — камера. Выглядит она в основном не к месту и занимает половину заднего корпуса, делая его громоздким. В Honor эту проблему решили, позаимствовав идею «яблочного» друга, и установили двойную камеру аккуратно в верхнем углу.

Соответственно, есть и кардинальное отличие: модули камеры смартфона обзавелись 24 Мп и 16 Мп против 12 Мп на iPhone X. Уверенно говорить, что фотографии на Honor получаются во много раз лучше, чем на iPhone, сложно, но по качеству они явно не уступают.

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Во многом этому способствует система искусственного интеллекта, которая появлялась и в других смартфонах серии, но теперь предстала в усовершенствованном виде.

Так, она самостоятельно регулирует размытие и ракурсы при работе функции «портрет», а также помогает выстроить наиболее выгодную композицию при фотографировании пейзажей, больших групп людей и других объектов. Всего искусственный интеллект способен распознать 22 сценария работы с камерой.

Впрочем, фронталка тоже не отстает — нескромно хвастается 24-мегапиксельным разрешением и функцией «портрет», которая делает стильные «себяшки» с разными возможностями, имитирующими студийную съемку.

Притягательная яркость

Как теперь водится, экран у Honor 10 безрамочный и с небольшим «ушком» сверху, которое бережно хранит фронтальную камеру и динамик. А внизу под стеклом расположили компактный сканер отпечатков пальцев, пользоваться удобно: программа работает без перебоев. Однако модную функцию распознавания лица во флагмане не найдете — в этом году пока обходимся без нее.
Зато сам дисплей радует яркими красками. Фулвью-экран с диагональю 5,84 дюйма с разрешением FHD+ так притягателен, что, включив видео в высоком разрешении, сложно оторваться от сочных красок.

Производительность и технология быстрой зарядки

Скорость работы смартфона поддерживают восьмиядерный процессор, а также оперативная память на 4 Гб. Помимо этого, девайс снабдили накопителями в 64 или 128 Гб, а также батареей на 3400 мА*ч. Самое интересное то, что флагман получил быструю зарядку Honor SuperCharge 5В/4,5А, которая позволяет всего за 25 минут восстановить 50 % заряда.

В результате Honor 10 стал идеальным девайсом для тех, кто привык идти в ногу с временем: обладать стильным телефоном, делать фотографии на инновационную камеру, не ждать, пока устройство зарядиться, и пользоваться им с максимальным комфортом. Хотя в данном смартфоне каждый найдет свои преимущества и недостатки, здесь уже, как говорится, надо пробовать.

На прилавках российских магазинов увидим Honor 10 уже 22 мая. Предзаказ можно сделать на официальном сайте компании. И так как мы взялись сравнивать смартфон с последними моделями iPhone, то скажем, что он в три раза дешевле «яблочника»: за версию с 64 Гб нужно отдать 26 990 рублей, а за 128 — 29 990 рублей.

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