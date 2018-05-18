Новый Honor 10: как выглядит, сколько стоит, как фотографирует и кому подходит

Первое знакомство с Honor 10 прошло еще в апреле в родной для бренда Поднебесной. По Сети разлетелись фотографии устройства, однако подробности его начинки раскрылись только сейчас.
На презентации 15 мая в Лондоне, где компания провела глобальный релиз флагмана, стало понятно: смартфон не просто улучшил показатели предшественника Honor 9, но и скакнул на несколько шагов вперед.
Корпус от парижских дизайнеров
Китайские разработчики явно нашли свою нишу, и теперь каждое устройство Honor выглядит так стильно, что в плане дизайна у них просто не остается конкурентов.
Два новых цвета (или, точнее, многообразие цветов) смартфона разрабатывались отдельно в Парижском центре дизайна. Создатели вдохновились северным сиянием и подумали, что неплохо будет перенести его переливы прямо на Honor 10. Так получился цвет «мерцающий зеленый».
Ну а на контрасте сделали упор на урбанистику — девайс с корпусом «мерцающий синий» по задумке дизайнеров имитирует цвета большого города.
Для тех, кто еще не привык к столь ярким телефонам, доступны устройства в дизайне «полночный черный» и «ледяной серый».
К слову, мерцают они не меньше, ведь корпус устройства выполнен из специального 3D-стекла, благодаря которому происходят переливы света и создается необычный оптический эффект.
Камера с искусственным интеллектом
Хорошие и красивые смартфоны сегодня портит одно — камера. Выглядит она в основном не к месту и занимает половину заднего корпуса, делая его громоздким. В Honor эту проблему решили, позаимствовав идею «яблочного» друга, и установили двойную камеру аккуратно в верхнем углу.
Соответственно, есть и кардинальное отличие: модули камеры смартфона обзавелись 24 Мп и 16 Мп против 12 Мп на iPhone X. Уверенно говорить, что фотографии на Honor получаются во много раз лучше, чем на iPhone, сложно, но по качеству они явно не уступают.
Во многом этому способствует система искусственного интеллекта, которая появлялась и в других смартфонах серии, но теперь предстала в усовершенствованном виде.
Так, она самостоятельно регулирует размытие и ракурсы при работе функции «портрет», а также помогает выстроить наиболее выгодную композицию при фотографировании пейзажей, больших групп людей и других объектов. Всего искусственный интеллект способен распознать 22 сценария работы с камерой.
Впрочем, фронталка тоже не отстает — нескромно хвастается 24-мегапиксельным разрешением и функцией «портрет», которая делает стильные «себяшки» с разными возможностями, имитирующими студийную съемку.
Притягательная яркость
Как теперь водится, экран у Honor 10 безрамочный и с небольшим «ушком» сверху, которое бережно хранит фронтальную камеру и динамик. А внизу под стеклом расположили компактный сканер отпечатков пальцев, пользоваться удобно: программа работает без перебоев. Однако модную функцию распознавания лица во флагмане не найдете — в этом году пока обходимся без нее.
Зато сам дисплей радует яркими красками. Фулвью-экран с диагональю 5,84 дюйма с разрешением FHD+ так притягателен, что, включив видео в высоком разрешении, сложно оторваться от сочных красок.
Производительность и технология быстрой зарядки
Скорость работы смартфона поддерживают восьмиядерный процессор, а также оперативная память на 4 Гб. Помимо этого, девайс снабдили накопителями в 64 или 128 Гб, а также батареей на 3400 мА*ч. Самое интересное то, что флагман получил быструю зарядку Honor SuperCharge 5В/4,5А, которая позволяет всего за 25 минут восстановить 50 % заряда.
В результате Honor 10 стал идеальным девайсом для тех, кто привык идти в ногу с временем: обладать стильным телефоном, делать фотографии на инновационную камеру, не ждать, пока устройство зарядиться, и пользоваться им с максимальным комфортом. Хотя в данном смартфоне каждый найдет свои преимущества и недостатки, здесь уже, как говорится, надо пробовать.
На прилавках российских магазинов увидим Honor 10 уже 22 мая. Предзаказ можно сделать на официальном сайте компании. И так как мы взялись сравнивать смартфон с последними моделями iPhone, то скажем, что он в три раза дешевле «яблочника»: за версию с 64 Гб нужно отдать 26 990 рублей, а за 128 — 29 990 рублей.