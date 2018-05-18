Новый Honor 10: как выглядит, сколько стоит, как фотографирует и кому подходит

Первое знакомство с Honor 10 прошло еще в апреле в родной для бренда Поднебесной. По Сети разлетелись фотографии устройства, однако подробности его начинки раскрылись только сейчас.

На презентации 15 мая в Лондоне, где компания провела глобальный релиз флагмана, стало понятно: смартфон не просто улучшил показатели предшественника Honor 9, но и скакнул на несколько шагов вперед.

Корпус от парижских дизайнеров

Китайские разработчики явно нашли свою нишу, и теперь каждое устройство Honor выглядит так стильно, что в плане дизайна у них просто не остается конкурентов.

Два новых цвета (или, точнее, многообразие цветов) смартфона разрабатывались отдельно в Парижском центре дизайна. Создатели вдохновились северным сиянием и подумали, что неплохо будет перенести его переливы прямо на Honor 10. Так получился цвет «мерцающий зеленый».

Ну а на контрасте сделали упор на урбанистику — девайс с корпусом «мерцающий синий» по задумке дизайнеров имитирует цвета большого города.