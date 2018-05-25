Стало известно, как беременная жена Овечкина назовет свою дочь

Корреспонденты портала 7days.ru выяснили, что младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия находится уже на седьмом месяце беременности. Недавно девушка и ее супруг, хоккеист Александр Овечкин, выбрали клинику в США, в которой совсем скоро на свет появится их первенец.

А в окружении пары журналистам рассказали, что Анастасия и Александр также придумали имена — если родится девочка, они хотят назвать ее Верой, в честь покойной бабушки.