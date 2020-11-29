Стало известно имя победителя «Детского Евровидения— 2020»

«Детское Евровидение— 2020» — 18-й конкурс песни. В этом году организатором мероприятия является Польша. Ведущие музыкального конкурса находились в студии в столице Польши, городе Варшаве. Двигай мир - девиз соревнования.

Финалистами конкурса стали юные музыканты из 12 стран мира: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Каждый участник исполнил песню находясь в своей стране. Премьера прошла в новейшем формате телемоста.

Конкурс открывала участница из Германии Сьюзен, которой 14 лет. Она даже выступала с Джастином Бибером. На сцене девочка предстала в наряде в стиле бохо. Юная певица исполнила чувственную песню «С тобой я сильнее».