Стало известно имя победителя «Детского Евровидения— 2020»
Фото: Instagram
«Детское Евровидение— 2020» — 18-й конкурс песни. В этом году организатором мероприятия является Польша. Ведущие музыкального конкурса находились в студии в столице Польши, городе Варшаве. Двигай мир - девиз соревнования.
Финалистами конкурса стали юные музыканты из 12 стран мира: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Каждый участник исполнил песню находясь в своей стране. Премьера прошла в новейшем формате телемоста.
Конкурс открывала участница из Германии Сьюзен, которой 14 лет. Она даже выступала с Джастином Бибером. На сцене девочка предстала в наряде в стиле бохо. Юная певица исполнила чувственную песню «С тобой я сильнее».
Победителем конкурса стала Франция. Представителем этой страны была 11 летняя Валентина Тронель.
Казахстан представила Каракат Башанова. Малышка была одета в роскошное белое платье с большим шикарным шлейфом, которое невероятно ярко блестело. Она выступила с песней «Forever», которую посвятила своему покойному отцу.
Нашу страну на конкурсе представила Софья Феськова из Санкт-Петербурга, девочке 11 лет. Малышка обучается в школе-академии Игоря Крутого. По ее словам, об участии в Евровидении она мечтала всегда и очень рада тому, что ей выпала честь представлять свою родину. Девочка исполнила песню «Мой новый день». В образе художницы юная звезда с помощью рисунков и, конечно же, пения, вдохновляет других детей верить в себя и в свои мечты. Исполнительница заняла 10 место.
Фото: Instagram
Фото и видео: Instagram
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