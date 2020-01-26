Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
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Фото: Instagram Валерия Меладзе
Совсем скоро стартует новый, седьмой сезон шоу «Голос. Дети». В этом году красные кресла наставников займут Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим.ред.), сообщает Super.ru. Этот сезон станет дебютным для певицы — ранее Полина помогала выбрать лучший голос страны во взрослой версии шоу. В свою очередь, Валерий Меладзе уже в четвертый раз подряд займет свое кресло в «Голос. Дети», а Баста — лишь второй (музыкант был наставником в пятом сезоне шоу).
Соведущей бессменного Дмитрия Нагиева снова станет актриса Агата Муцениеце, поддерживавшая участников пятого сезона шоу «Голос. Дети».
Напомним, шестой сезон шоу «Голос. Дети» завершился громким скандалом — как выяснилось, победа дочери Алсу и Яна Абрамова Микелле досталась не самым честным образом. Руководство Первого канала приняло решение наградить всех участников финала, а, начиная со следующего сезона «Голоса», система голосования была пересмотрена во избежание возможных накруток и фальсификаций.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети
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