Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Совсем скоро стартует новый, седьмой сезон шоу «Голос. Дети». В этом году красные кресла наставников займут Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим.ред.), сообщает Super.ru. Этот сезон станет дебютным для певицы — ранее Полина помогала выбрать лучший голос страны во взрослой версии шоу. В свою очередь, Валерий Меладзе уже в четвертый раз подряд займет свое кресло в «Голос. Дети», а Баста — лишь второй (музыкант был наставником в пятом сезоне шоу).