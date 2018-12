Стали известны имена финалистов седьмого сезона шоу «Голос»

В пятницу, 28 декабря, стали известны имена финалистов шоу «Голос» на Первом канале.

Команду Сергея Шнурова представит юная певица Рушана Валиева, для которой наставник выбрал песню Земфиры «Ариведерчи». Даниель Рустамов, несмотря на стильное исполнение композиции «Treasure», покинул проект.

Лидером в команде Ани Лорак стал «оперный самоучка» Амирхан Умаев, исполнивший арию «Con te partirò». Уку Сувисте с песней «You Raise Me Up» покинул проект.

Команду Басты представит Шаэн Оганесян, которому достался хит группы «Бумбокс» — «Вахтерам». Неудачный выбор песни — «Евпатория» — лишил Андрея Полякова шансов на победу.

Команду Константина Меладзе представит харизматичный Петр Захаров, исполнивший песню «Снова и снова» («Over and Over»). Прекрасное исполнение Софией Тарасовой композиции «We Are the World» не изменило отношения публики к любимцу, и певица отправилась домой.

Текст: Роза Ветрова

Фото: кадры из шоу