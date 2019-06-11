Стала известна причина смерти 44-летнего участника «Голоса» Алексея Сафиулина

На шоу «Голос» Алексей попал два года назад. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Прощай, радость». К нему развернулась Пелагея. После она призналась, что узнала бы голос Алексея из тысячи других – она знала артиста с детства. Но, по ее словам, она не подозревала, что Сафиулин может прийти на «Голос».

Алексей в последнее время принимал участие в концертах Пелагеи, был ведущим крупных фестивалей. Известен он и работой в кино: Алексей озвучивал героев в таких картинах, как «Зачарованная», «Ханна Монтана» в мультфильме «Вверх».