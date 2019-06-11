Стала известна причина смерти 44-летнего участника «Голоса» Алексея Сафиулина

Вечером 8 июня в собственной квартире нашли мертвым участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина. Теперь стала известна причина внезапной кончины певца. На официальной странице Алексея в Instagram появилось сообщение о том, что причиной смерти стал сердечный приступ.
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В связи с тем, что в СМИ появилась некорректная информация о смерти Алексея Сафиулина, сообщаю, что он скоропостижно скончался от сердечного приступа дома 8 июня около 19:00. На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелёта с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил. Берегите себя.
Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня в 10.30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
Алексей Сафиулин родился в Москве. окончил вокальное отделение ГИТИСа. Еще в студенческие годы он принимал участие во множестве певческих конкурсов. Семь лет артист играл на сцене Мариинского театра.
На шоу «Голос» Алексей попал два года назад. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Прощай, радость». К нему развернулась Пелагея. После она призналась, что узнала бы голос Алексея из тысячи других – она знала артиста с детства. Но, по ее словам, она не подозревала, что Сафиулин может прийти на «Голос».
Алексей в последнее время принимал участие в концертах Пелагеи, был ведущим крупных фестивалей. Известен он и работой в кино: Алексей озвучивал героев в таких картинах, как «Зачарованная», «Ханна Монтана» в мультфильме «Вверх».
Певица Пелагея в Instagram опубликовала архивное фото с Алексеем и сказала ему прощальные слова.
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Сафиулин Леша. Лёсик... Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомились с ним... Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Лёша. И прощай.
У Алексея осталась жена, с которой он прожил 19 лет, а также дочь и сын.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Голос The voice Russia
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