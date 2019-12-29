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Стал известен победитель юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Финалисты 20-го сезона "Битвы экстрасенсов"

Фото: Instagram @bitva_extrasensov_tnt

Завершился очередной сезон популярного шоу.

По традиции, конец года совпадает с финалами различных телепроектов. Так, 28 декабря в эфир вышел финальный выпуск 20-го, юбилейного сезона шоу «Битва экстрасенсов». За победу в проекте боролись три представительницы прекрасного пола (победительница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих, Ирина Игнатенко, Мариам Циминтия) и один юноша — 22-летний Дмитрий Матвеев из Тольятти.

Победителем 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» стал единственный мужчина-финалист. «Не могу поверить. О таком только мог мечтать. Реальность оказалась ярче, чем мои фантазии», — признался чернокнижник-тату-мастер Дмитрий. Позднее на своей странице в социальной сети обладатель главного приза поблагодарил всех, кто голосовал за него: «Мы прошли через клевету, прошли через лицемерие, прошли через толпу неверующих зевак, необъективных судей, но держали лицо и теперь не можем сдержать слез счастья! Это победа! Можно смело сказать России и Китая! Вопреки всем злостным комментариям фанатов других экстрасенсов, процент китайских голосов был в разы меньше, как ни крути, и даже в Китае кто-то голосовал за Вилму, а кто-то голосовал за Мариам. <… > Я проделал титаническую работу над собой, и самое удивительное, что очень многое я осознал на битве. Это приключение с обретённым опытом и внутренними изменениями. И я по сей день питаю большую симпатию к каждому из участников!».

Напомним, в очередном сезоне популярного шоу участники боролись не только за победу, но и строили отношения. За время проекта образовались две пары — искра проскочила между Мариам Циминтия и Кудратом Ахуновым, старавшимися скрыть романтическую связь, и Дмитрием Матвеевым и китайской ясновидящей Астрид, чьи пылкие признания в любви никого не оставили равнодушными.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Vk.com

Видео: Instagram

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