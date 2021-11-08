Срок действия QR-кодов на «Госуслугах» обнулился. Что произошло и вернут ли все обратно?

Как сообщает «Комсомольская правда», официального документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. На портале госуслуг пообещали в течение дня восстановить прежние сроки действия сертификатов.

Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, следует направить жалобу на портале по форме «Сообщить об ошибке», советуют специалисты. На время пока ее будут рассматривать, пользователю выдадут временный сертификат на 14 дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что насчет сокращения действия QR-кодов обсуждений не было. «Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», — добавил он.