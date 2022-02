Споют без нас: Россию отстранили от участия в Евровидении-2022

Участника из России должны были объявить в начале марта, как это обычно происходит. К данному моменту с кандидатурами артистов определились далеко не все страны-участницы, которых в 2022 году будет 41.

Возможность провести Евровидение в Италии своей стране подарила группа Måneskin, победившая годом ранее с песней «Zitti e buoni». Напомним, что в 2020-м конкурс не проводили из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию должна была представлять группа Little Big. Позднее клип российской группы на поставил рекорд на YouTube, набрав максимальное количество просмотров.

В разные годы Россию на конкурсе представляли Маша Кац, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Юлия Савичева, Дина Гарипова, сестры Толмачевы, Наталья Подольская, Полина Гагарина, Дима Билан и Сергей Лазарев — дважды каждый, и другие артисты.

Самым успешным участником от России стал Дима Билан. В 2006-м он с песней Never Let You go занял второй место, уступив фрик-рокерам из Финляндии. Но через два года Билан все же стал победителем с песней Believe. И через год Евровидение состоялось в Москве, став, по подсчетам аналитиков, самым масштабным и зрелищным за все годы проведения.